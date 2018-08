Kobayashi ist neuer TTF-Sportkoordinator

Masatoshi Kobayashi ist bei der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz der TTF Liebherr Ochsenhausen als neuer Sportkoordinator des Tischtennis-Bundesligisten vorgestellt worden. Er sei damit mehr oder weniger der Nachfolger von Sportmanager Daniel Zwickl, sagte TTF-Präsident Kristijan Pejinovic am Mittwoch. Daniel Zwickl hatte die TTF nach dem Ende der vergangenen Saison aus familiären Gründen verlassen und war mit Frau und Tochter in seine ungarische Heimat nach Budapest zurückgekehrt. „Daniel Zwickl ist nicht eins zu eins zu ersetzen. Er hatte auch das sportliche Know-how als Ex-Nationalspieler“, so der TTF-Präsident.

Kobayashi habe hingegen nie selbst als Profi gespielt. „Mit Masatoshi haben wir dennoch einen Topmann für den Job als Sportkoordinator gefunden.“ Bis zuletzt habe der Japaner, der in München Japanologie und Kinesiologie studiert hat und auch fließend Deutsch und Englisch sprechen kann, bei einem Markenartikelhersteller gearbeitet. „Er ist Japaner, dass wird uns auch zugutekommen“, so Pejinovic. Der 31-jährige Kobayashi sei künftig für die sportliche Koordination zuständig. „Er soll die Schnittstelle zwischen Administration und Sport sein. Er kümmert sich um die Spieler und deren Spielpläne“, sagte der TTF-Präsident und fügte hinzu: „Er koordiniert die Kommunikation zwischen den Spielern sowie zwischen Spieler, Trainer und Verein, wenn die Profis international unterwegs sind.“ Masatoshi Kobayashi freut sich sehr auf die Aufgabe. „Und darauf, für solch einen tollen Verein arbeiten zu dürfen“, so der 31-Jährige.