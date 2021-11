Knapper TTF-Sieg gegen Bad Homburg

Die TTF Liebherr Ochsenhausen sind in der Tischtennis-Bundesliga im Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Bad Homburg buchstäblich mit einem blauen Auge davongekommen. Ohne „Leitwolf“ Simon Gauzy konnte die umkämpfte Partie nach einem 1:2-Rückstand gerade so mit 3:2 gewonnen werden, auch wenn die Hessen nicht einmal in der stärksten Besetzung angetreten waren.

Was am Tisch nicht in jeder Phase überzeugend daherkam, wirkte sich in der Tabelle positiv aus. Die TTF bleiben mit 14:2 Punkten Düsseldorf-Verfolger Nummer eins und weisen zurzeit einen Sechs-Punkte-Abstand zum ersten Nicht-Play-off-Platz auf. Eine gute Ausgangsposition für den weiteren Saisonverlauf nach gespielten acht Partien. Die neunte findet erst in sechs Wochen statt, wenn Ligaprimus Düsseldorf (16:0 Punkte) am 12. Dezember seine Visitenkarte in Ochsenhausen abgibt.

Im Spiel gegen Bad Homburg erlebten die 120 Zuschauer keineswegs ein schwaches Schlusslicht. Zunächst hatte Kanak Jha Probleme, konnte dann aber den U23-Kaderspieler des Deutschen Tischtennisbunds, Cedric Meissner, noch klar in die Schranken weisen. Es folgte das Spiel von Maciej Kubik. Der 18-jährige Pole fand gegen Bad Homburgs „Leitwolf“ Lubomir Jancarik kaum in seinen Rhythmus und verlor in drei Sätzen. Für Samuel Kulczycki lief es gegen den Rumänen Rares Sipos nicht nach Plan. Zwar konnte der 19-jährige polnische Nationalspieler zweimal nach Sätzen vorlegen, verlor dann jedoch den Zugriff und letztlich in fünf Sätzen. Kanak Jha stand nun im Spitzenduell mit Jancarik unter Druck und musste gewinnen. Dies gelang auch. Doch es war ein hartes Stück Arbeit für den 21-jährigen US-Amerikaner, der schlussendlich im fünften Durchgang mit 11:7 die Nase vorn hatte.

Im entscheidenden Doppel spielten die U19-Europameister Samuel Kulczycki und Maciej Kubik nicht so souverän, wie es ihnen viele zugetraut hatten, und das bis dahin sieglose TTC-Duo Sipos/Meissner spielte richtig gut. Nach der 2:1-Satzführung schienen die Ochsenhauser auf einem gutem Weg. Doch die Bad Homburger kamen zum Satzausgleich und wurden Teil jenes Krimis, der im Schlussdurchgang die Nerven strapazierte – mit einem 13:11-Happyend für die TTF.

„Das war heute etwas morsch. Man merkte den Jungs an, dass sie etwas müde sind“, analysierte TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. „Es war definitiv keine Glanzleistung, aber doch wenigstens eine geschlossene Teamleistung. Man kann schon von einem Arbeitssieg sprechen. Auch solche Spiele gibt es und da ist es dann besonders wichtig, zu gewinnen.“ Und dass Bad Homburg nicht schwach sei, habe ja schon Fulda zu spüren bekommen. „Diese langen Pausen, die immer wieder wegen der Turnierblöcke dazwischen liegen, führen sichtbar dazu, dass die Jungs aus dem Rhythmus kommen“, so Pejinovic. „Das war schon an dem Wochenende mit Fulda/Saarbrücken zu erkennen und jetzt war wieder eine lange Phase nichts, deswegen war es umso wichtiger, die Punkte heute hier zu behalten.“ Jetzt gebe es wieder eine sehr lange Pause wegen der WM und der anstehenden zwei WTT-Turniere.