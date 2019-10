Knappe Niederlage für Hattenburgs Männer

Die Verbandsliga-Kegler des KSC Hattenburg haben gegen Bad Wurzach knapp verloren. Die Verbandsliga-Frauen des KSC waren in Schwabsberg chancenlos.

Verbandsliga Männer: TSG Bad Wurzach – KSC Hattenburg 6:2 (3513:3511). Beim heimstarken Aufsteiger in Wurzach zeigte sich Marco Chioditti (567/0) im Vergleich zu den Vorwochen deutlich verbessert, musste aber trotz zwei Kegeln mehr den Punkt abgeben, weil er weniger Sätze gewann. Tobias Saiger (614/0) zeigte sich abermals in bestechender Form und erzielte die Mannschaftsbestleistung. Der Punkt ging jedoch an den Gegner, der bei gleicher Holzzahl drei Sätze gewinnen konnte. Daniel Bechter (554/0) und Roland Chioditti (608/1) konnte die erste Hälfte des Duells noch offen halten, doch am Ende konnte nur Chioditti punkten. Beim Stand von 1:3 und -3 Kegeln gingen André Weitzmann und Matthias Moser ins Spiel. Weitzmann (577/1) teilte sich die Sätze mit seinem Kontrahenten, hatte am Ende jedoch 19 Kegel mehr auf der Anzeige. Moser (591/0) musste in jedem Satz einem Rückstand hinterherlaufen. Am Ende entschieden die zwei letzten Würfe der Gastgeber über den Ausgang der Partie, die Hattenburg knapp verlor.

Verbandsliga Frauen: KC Schwabsberg – KSC Hattenburg 8:0 (3223:3038). Vera Arnold und Christine Dolderer begannen für die Gäste. Arnold (521/0) teilte die Sätze mit ihrer Gegnerin und verlor schließlich knapp. Dolderer (504/0) hatte mit dem Räumen kleinere Probleme, was ihre Schwabsberger Gegnerin ausnutzte. Nicole Miller und Tanja Keller gingen mit dem Vorhaben auf die Bahn, diesen Rückstand wieder zu drehen. Kellers (510/0) Aufholjagd wurde am Ende nicht belohnt, zwei Kegel fehlten. Miller (517/0) verlor die ersten drei Sätze und somit auch den Punkt. Im letzten Satz betrieb sie noch Ergebniskosmetik, um die Chance auf ein Remis am Leben zu halten. Dies war ein schweres Unterfangen, da beim Gastgeber die nominell stärksten Spielerinnen warteten. Sara Moser (546/0) kämpfte aufopferungsvoll, musste sich aber gegen die Tagesbeste geschlagen geben. Somit war das Spiel entschieden, der Punktverlust, den sich Verena Greif und Marina Riegger teilten, fiel nicht ins Gewicht.

Bezirksklasse Gemischt Staffel II: TSG Ailingen – KSC Hattenburg 1:5 (1844:1965). Elli Heim (460/1) startete verhalten, nach 120 Wurf ging der Punkt an den Gastgeber. Elisabeth Fingerle (517/1) erzielte die Tagesbestleistung und läutete die Wende ein. Vivien Fackler (513/1) und Josef Hermann (475/1) tüteten den KSC-Sieg ein.