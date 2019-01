Klostermuseum hat doch noch eine Zukunft

Skulpturen, Kunsthandwerk und Dokumente: Das Klostermuseum in Ochsenhausen zeichnet seit fast genau 20 Jahren die Geschichte des Benediktiner-Klosters nach. Nachdem die Verwaltung den Vertrag über den Betrieb der Einrichtung gekündigt hatte, war unklar, ob und welche Zukunft das Museum haben würde. Nun ist klar: Die Verantwortlichen schlagen ein neues Kapitel auf. Vorausgesetzt, die Stadt erfüllt eine Bedingung des Landes.

Auf zwei Stockwerken präsentiert das Museum im Fürstenbau die Historie des Klosters von den Anfängen bis zum Verkauf im Jahr 1825. „Das Museum haben wir im Jahr 1999 eröffnet. Es ist eine Kooperation, bestehend aus Kirchengemeinde, Land und Stadt“, erläutert der städtische Kulturamtsleiter Michael Schmid-Sax. Während die Kirchengemeinde die Exponate einbrachte und deren Restauration bezahlte, baute das Land Baden-Württemberg das Gebäude für rund 1,7 Millionen Euro um. Die Stadt übernahm die Einrichtung des Museums und die Betriebsträgerschaft. Zum Betrieb zählen unter anderem die Kosten für Personal, Heizung, Reinigung und Strom. Miete war kein Thema, weil das Land die Räume kostenfrei zur Verfügung stellte.

Im Zuge der Sparbemühungen Ochsenhausens äußerte der Gemeinderat den Wunsch, die Kostenverteilung für den laufenden Betrieb anderweitig zu regeln. Konkret bedeutete dies, dass die Verwaltung den Vertrag zum 31. Dezember dieses Jahres gekündigt hatte. Bereits 2015 reichte die Verwaltung die Kündigung ein. Erste Gespräche über die Zukunft des Museums hatten da zwischen Stadt und Land schon stattgefunden. Weitere folgten, bis nun der Durchbruch gelang. „Das Land möchte das Klostermuseum Ochsenhausen nicht sterben lassen und ist daher bereit, ab 1. Januar 2020 die Betriebsträgerschaft zu übernehmen“, freut sich Schmid-Sax.

Das bestätigt auch der Geschäftsführer der staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Michael Hörrmann, auf SZ-Nachfrage: „Nachdem die Stadt den Vertrag fristgerecht gekündigt hatte, standen wir vor der Frage: Entweder schließen wir das Museum oder wir übernehmen es in kaufmännischer und inhaltlicher Hinsicht.“ Mit der nun gefundenen Lösung sei er „ausgesprochen zufrieden“. Das Land möchte das Museum langfristig betreiben und dieses weiterentwickeln, damit die Zahl der Besucher steigt. „Dieses Ziel soll unter anderem durch eine Überarbeitung der Dauerausstellung und die verstärkte Präsentation von Sonderausstellungen erreicht werden“, erläutert Schmid-Sax.

Museum hat Potenzial

2018 strömten in das Klostermuseum 1650 Menschen, 2016 waren es fast doppelt so viele. Seit seiner Eröffnung zählte die Einrichtung knapp 84 000 Besucher, wie Schmid-Sax weiß. Laut ihm ist das ein guter Wert. Ein absolutes Rekordjahr sei hierbei 2005 gewesen. Mehr als 14 000 Menschen fanden den Weg ins Klostermuseum: „Wir hatten damals die große Chagall-Sommerausstellung im Fruchtkasten und zusätzlich im Klostermuseum die biblischen Arbeiten von Chagall gezeigt.“ Ein Beispiel, das zeige, wie viel Potenzial in dem Museum stecke.

Ein zentrales Vorhaben ist, den Inforaum zu verlegen. „Den bisherigen Inforaum beim Torbogen nehmen die Besucher nicht wahr, weil sie meistens daran vorbeifahren“, erläutert Schmid-Sax. Deshalb soll in direkter Nachbarschaft zum Museum eine Anlaufstelle fürs Kloster entstehen, in der auch die Führungen gebündelt werden könnten. Denn das bisherige Prozedere sei für Besucher kaum durchschaubar, sagt Schmid-Sax. So ist die Verwaltung für Führungen durchs Klostermuseum und das Stadtgebiet zuständig, die Kirchengemeinde für die Kirche und die Landesmusikakademie fürs Kloster. „Mittelfristig wollen wir für die Besucher einen Ansprechpartner für Museum, Kloster und Kirche haben“, stellt Hörrmann in Aussicht.

Für all das gibt es seitens des Lands aber eine Bedingung: Ochsenhausen soll einen regelmäßigen, jährlichen Zuschuss zum Abmangel beisteuern. Im Schnitt liege der Abmangel bei etwa 55 000 Euro, rechnet Schmid-Sax vor. „Wir erwarten ein deutliches Signal für die kulturtouristische Weiterentwicklung des Klosterareals von Gemeinderat und Verwaltung“, so Hörrmann. Klar sei, dass die Stadt aufgrund ihrer finanziellen Lage nicht mehr so viel wie bisher aufbringen könne: „Aber alles können wir nicht selber bezahlen.“

Wie hoch dieser Betrag sein wird, kann der Kulturamtsleiter noch nicht beziffern. Dies müsse erst der Gemeinderat festlegen. Die Summe werde aber „deutlich“ unter dem bisherigen Defizit liegen, weil ansonsten das Sparziel nicht erreicht sei. Ein positives Signal seitens des Gemeinderats für diesen Konsens sei da, so Schmid-Sax. „Meiner Ansicht nach ist das eine sehr gute Lösung.“ Das Klostermuseum sei eine Erfolgsgeschichte, die nun weitergehen könne: „Damit wird die Erinnerung an die Geschichte des Klosters, das Ochsenhausen mehr als 700 Jahre geprägt hat, wach gehalten.“