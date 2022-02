Kleintransporter rammt beim Überholen den Gegenverkehr

Bei einem Unfall am Mittwoch ist bei Ochsenhausen eine Person leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Reinstetten und Maselheim, heißt es in einer Polizeimeldung.

Beim Überholen den Gegenverkehr übersehen

Ein 43-Jähriger fuhr mit seinem Kleintransporter in Richtung Maselheim. Kurz vor Wennedach habe er in einer langgezogenen und unübersichtlichen Rechtskurve überholt und offenbar den Gegenverkehr übersehen, so die Erkenntnisse der Polizei.

Auto rammt Lkw mit Anhänger

Sein Opel rammte trotz Ausweichmanöver einen entgegenkommenden Lkw mit Anhänger. Der wurde von einem 46-Jährigen gelenkt. Der leicht verletzte Fahrer des Opel wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Durch den heftigen Aufprall war der Opel nicht mehr fahrbereit.

Sperrung der Kreisstraße

Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 40 000 Euro. Die Kreisstraße musste etwa zwei Stunden für die Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge vollständig gesperrt werden.