Kleidung kommt in Kapfhalle zum Verkauf

In der Kapfhalle in Ochsenhausen findet am Samstag, 10. März, von 10 bis 13 Uhr ein Kinder- und Babybasar statt. Zum Verkauf kommen saubere und gut erhaltene Kleidung für Babys, Kinder und Jugendliche (bis Größe 188) für Frühling und Sommer, Umstandskleidung, Kinderwagen, Kindersitze, Kindermöbel, Kinderfahrzeuge, Spielwaren (keine Kuscheltiere) und Schuhe.

Die Annahme der Waren erfolgt am Freitag, 9. März, von 16 bis 17.30 Uhr. Die Abrechnung und die Rückgabe der nicht verkauften Artikel finden am Samstag, 10.März, von 18 bis 19 Uhr statt.

Es werden zwei Euro Bearbeitungsgebühr erhoben. Pro Nummer werden nicht mehr als 40 Teile angenommen. Zehn Prozent des Verkaufserlöses sind für einen wohltätigen Zweck bestimmt.

Wer etwas verkaufen möchte, erhält eine Kundennummer unter Telefon 07352/923592 (Kundennummer ab 300) oder 07352/9388136 (Kundennummer ab 200).