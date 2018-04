Kleidertreff-Team sucht weitere Helfer

Seit zweieinhalb Jahren gibt es den Kleidertreff Ochsenhausen nunmehr. In dieser Zeit hat das aus rund 30 Frauen bestehende Team einiges bewirken können. Beim Georgimarkt am kommenden Montag, 30. April, hat der gemeinnützige Secondhandladen von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

„Im Vorfeld der Eröffnung des Kleidertreffs hatten wir noch Bedenken, ob wir den Laden kostendeckend führen können, da es sich ja um Minimalbeträge bei den einzelnen Kleidungsstücken handelt“, erinnert sich Leiterin Barbara Baumann. Doch diese Sorge war unbegründet. Denn von Beginn an bis heute arbeiten alle Frauen ehrenamtlich in dem Geschäft. „Einzige Angestellte ist die Reinigungskraft, eine syrische Flüchtlingsfrau, die einmal pro Woche kommt“, erläutert Baumann.

In den zweieinhalb Jahre hat sich der Kundenstamm kräftig entwickelt – quer durch alle Gesellschaftsschichten. Zum Teil kommen die Kunden von Memmingen, Bad Schussenried und Ehingen in die Rottumstadt. „Dabei halten sich Kunden und Kleiderspender die Waage, auch wenn die Angebotsmenge in manchen Größen variiert“, so Baumann. Dem Kleidertreff-Team würde es entgegen kommen, wenn nur saubere, intakte und noch moderne Kleidung gespendet wird: „Der Laden ist kein allgemeiner Altkleider-Sortierbetrieb.“ Die Sortierung der Kleidung sei nämlich sehr zeitaufwändig und sprenge inzwischen fast die zeitlichen Kapazitäten der Helferinnen. Neben dem Engagement im Geschäft setzt sich das Team auch für soziale Projekte ein. So wurden aus dem Reinerlösen im vergangenen Jahr zum Beispiel das ambulante Kinder- und Jugendhospiz der Caritas Biberach, der Arbeitskreis Entwicklungspolitik in Biberach sowie die Frauenrechts- und Frauenschutzorganisation Solwodi unterstützt. Finanziert wurde auch ein internationaler Familienausflug des ökumenischen Arbeitskreises Asyl Ochsenhausen, der auch in diesem Jahr wieder stattfinden soll.

Besonders wichtig sei dem Leitungsteam das Sponsern des Faire Mode Magazins, das kostenlos im Kleidertreff erhältlich ist, so Baumann. „Es soll vor allem bei der jungen Generation das Interesse an fair produzierter und gehandelter Mode wecken in Bezug auf Sozial- und Umweltstandards weltweit.“ Auch in diesem Jahr unterstützt das Team mehrere Jugend- und Familienprojekte. Außerdem erhielt die Weihnachtsaktion der „Schwäbischen Zeitung“ und Caritas 4000 Euro. Weitere Spenden gingen an German Doctors sowie an Projekte für Sozial- und Entwicklungshilfe in aller Welt. Baumann sagt: „Die Ladenerlöse gehen also regelmäßig je zur Hälfte an soziale Projekte im Inland, möglichst in der Region, und an Entwicklungsprojekte im Ausland.“