Kleidertreff spendet 23 000 Euro

Pastoralreferent Karlheinz Bisch hat dem Team des Kleidertreffs Ochsenhausen eine Dankesurkunde des Bischöflichen Hilfswerks Misereor überreicht – die Anerkennung für die Förderung eines Frauenprojekts in Timor-Leste (Indonesien) in Höhe von 7500 Euro. Bereits am Sankt-Martins-Tag hatten das Leitungsteam und die Mitarbeiterinnen des Kleidertreffs für dieses Jahr insgesamt 23 000 Euro aus den ehrenamtlich erwirtschafteten Erlösen für 13 soziale Projekte im In- und Ausland als Spenden vergeben.

Im gemeinnützigen Secondhand-Kleiderladen, dem Kleidertreff Ochsenhausen, verkaufen und arbeiten rund 30 Frauen ehrenamtlich, damit Kleidung nicht vorzeitig weggeworfen wird, wenn sie nicht mehr gefällt. Für ein paar Euro finden die gespendeten Textilien ihre neuen Träger. Viele sind nach Angaben der Verantwortlichen dankbar, dass sie sich trotz eines schmalen Geldbeutels gute Kleidung für die ganze Familie leisten können. Für andere, die dort einkaufen, stehe mehr der Gedanke der Nachhaltigkeit im Vordergrund. So verstehe sich der Kleidertreff sowohl als soziales wie auch ökologisches Projekt.

Fluchtursachen bekämpfen

Der Laden werde so gut angenommen, dass durch den Verkauf der Kleidung nicht nur die laufenden Kosten des Ladens gedeckt werden könnten, sondern jedes Jahr ein Überschuss bleibe, der an soziale Projekte gespendet werden könne, heißt es in der Mitteilung weiter. Gefördert werden so Projekte vor Ort – vor allem im Landkreis Biberach – wie auch entwicklungspolitische Projekte weltweit. Letzteres soll die soziale Gerechtigkeit in einer globalisierten Welt voranbringen und so auch zur Fluchtursachenbekämpfung in armen Ländern beitragen. Schließlich, so die Verantwortlichen, sei der Kleidertreff in seiner Entstehung ein Kind des ökumenischen Arbeitskreises Asyl in Ochsenhausen.

Wirtschaftliche Entwicklung brauche aber langfristige und verlässliche Förderung: Deshalb werde sich der Kleidertreff im Sinne einer Projektpartnerschaft in den nächsten drei Jahren am Misereor-Projekt „Frauen stärken heißt Entwicklung fördern“ in Timor-Leste (Ost-Timor) beteiligen und damit etwa 15 Prozent des Spendenbedarfs dafür beisteuern. Frauen in Timor-Leste würden häufig unter häuslicher Gewalt leiden.

Das Misereor-Projekt helfe ihnen, ihre Rechte durchzusetzen und unabhängig zu werden. Dies solle auch ein Beitrag dazu sein, das gesellschaftliche Bewusstsein in einem lange von Gewalt geprägten Land langsam zu verändern: Gewaltloses Miteinander und ein respektvoller Umgang mit Frauen könne so an Boden gewinnen.

In gleichem Umfang soll in den nächsten drei Jahren laut Kleidertreff-Team ein weiteres großes Projekt in Afrika gefördert werden: der Aufbau einer Krankenversicherung im Ost-Kongo durch das evangelische ärztliche Missionswerk DIFÄM.