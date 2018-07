Klavierabend mit Antonii Baryshevskyi

Zu Beginn der ISAM-Meisterkurse findet am Samstag, 21. Juli, ein Gedenkkonzert für den im vergangenen Jahr verstorbenen Mitbegründer und Förderer der International Summer Academy of music (ISAM), Graf Raimund zu Erbach-Fürstenau, im historischen Bibliothekssaal Ochsenhausen statt. Der Pianist des Gedenkkonzerts ist Antonii Baryshevskyi. Beginn ist um 19 Uhr.

Als ISAM im Jahr 2005 von Joseph Dorfman gegründet wurde, war dies nur Dank der großzügigen Unterstützung von Graf Raimund möglich, teilt die Landesakademie mit. Die ersten Meisterkurse fanden dann auch in Michelstadt im Odenwald statt, wo die Familie zu Erbach-Fürstenau auf Schloss Fürstenau wohnt. Pianist Antonii Baryshevskyi nahm bereits in Michelstadt an den Meisterkursen teil. Er erinnert sich nach Angaben der Landesakademie noch persönlich an den belesenen Musikliebhaber Graf Raimund, der auf seinem Schloss regelmäßig nach dem Eröffnungskonzert zum Empfang eingeladen hatte und die herausragenden Pianisten persönlich unterstützte.

Das Konzertprogramm spannt einen Bogen von Johannes Brahms über Robert Schumann bis zu Alexander Skrjabin und endet mit drei Stücken aus Igor Strawinskys Petruschka.