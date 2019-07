Klaus Kapitza läuft zu dreimal Gold

Klaus Kapitza, Zahnarzt aus Ochsenhausen, hat sich drei Goldmedaillen bei den 40. Sportweltspielen der Medizin- und Gesundheitsberufe in Budva (Montenegro) in seiner Altersklasse gesichert. 1200 Sportler aller Altersklassen aus 40 Nationen maßen dabei in 25 Sportarten ihre Kräfte.

Bei Temperaturen von bis zu 36 Grad wurde den Athleten vor allem in den Ausdauer- und Laufdisziplinen einiges abverlangt. Die Leichtathletik-Wettkämpfe fanden 20 Kilometer südlich im Stadion von Bar statt. Klaus Kapitza startete zuerst über die 400-Meter-Lauf. Er gewann den ersten Zeitlauf in 65,59 Sekunden. Als diese Zeit auch im zweiten Lauf nicht unterboten wurde, war klar, dass der Ochsenhauser seine erste Goldmedaille sicher hatte.

Durch den Erfolg gestärkt ging Kapitza am Folgetag die 1500 Meter an. An der 1200-Meter-Marke entschied er sich für einen langen Endspurt, der ihm letztlich die Silbermedaille in 5:35,34 Minuten einbrachte. Nach einem Ruhetag standen die 200 und die 3000 Meter auf dem Programm. Über die 200 Meter gewann der Ochsenhauser Bronze, zog sich aber auch eine leichte Adduktorenzerrung zu. Intensives Dehnen und Auslaufen konnte die Beschwerden so weit lindern, dass er im 3000-Meter-Lauf starten konnte. In diesem leisteten zunächst sein Konkurrenten die Führungsarbeit. Da es Kapitza aber wegen seines Muskelproblems nicht auf einen Endspurt ankommen lassen wollte, leitete er bei circa 1800 Metern eine Tempoverschärfung ein und konnte sich absetzen. In den letzten drei Runden baute er seinen Vorsprung kontinuierlich aus und passierte ungefährdet als Erster die Ziellinie nach 12:05 Minuten.

Am vierten Tag der Wettkampfwoche stand der 800-Meter-Lauf auf dem Programm. In diesem übernahm Kapitza sofort die Führung und verschaffte sich so einen komfortablen Vorsprung. Auf den letzten 400 Metern hatte keiner der Konkurrenten mehr die Kraft, den Rückstand aufzuholen, und so landete der Ochsenhauser einen Start-Ziel-Sieg und verbuchte so einen goldenen Abschluss der Wettbewerbe.