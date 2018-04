Klaus Brecht nach fast 30 Jahren an Landesakademie verabschiedet

Fast drei Jahrzehnte hat Klaus Brecht als Dozent die Landesakademie für die musizierende Jugend in Baden-Württemberg geprägt. Am Dienstag wurde er bei einer Feierstunde in Ochsenhausen verabschiedet. Die Anzahl der Gäste zeige, welches Netzwerk Klaus Brecht in dieser Zeit zu den Musikverbänden, Hochschulen, Musikverlagen und Konzertveranstaltern aufgebaut habe, sagte Akademiedirektor Klaus Weigele. 86 Gästen waren gekommen.

„Klaus Brecht hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Landesmusikakademie nach ihrer Gründungsphase und den damit verbundenen Unsicherheiten fest als Kompetenzzentrum für Musik mit verschiedenen Institutionen des Landes verankert ist“, so Weigele weiter. Brecht sei ein Aushängeschild der Akademie und zudem bundes- sowie europaweit für Verbände und Kongresse. Und: Mit seiner jahrelangen Tätigkeit im Betriebsrat habe er Verantwortung innerhalb des Hauses übernommen, sagte der Direktor.

1989 habe er seine Tätigkeit an der Landesakademie zu einem Zeitpunkt aufgenommen, als diese noch im Aufbau war, resümierte Gerda Windey, Ministerialdirektorin im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg. „Sie haben die Chance genutzt und die Einrichtung geprägt und im Angebot der Akademie Ihre Handschrift erkennen lassen.“ Er habe sich schnell bei den Chorgruppen aus Schulen, bei Fortbildungskursen der Lehrkräfte, bei Ensembles der Amateur- und Kirchenmusik sowie im professionellen Bereich, den Ruf eines exzellenten Fachmanns für Stimmbildung, Probenpraxis und Repertoire erworben. An der inhaltlichen Ausgestaltung der Zertifizierungskurse für Grundschullehrkräfte im Fach Musik „haben Sie mit Klaus Weigele und dem Dozentenkollegium wesentlichen Anteil“ und die 2016 eingeführten Kurse seien ein Erfolgsmodell, lobte Gerda Windey.

Unter großem Beifall der Gäste dankte Winday Klaus Brecht für das Geleistete: „Bleiben Sie der Akademie und der Musik verbunden.“ An Brechts Nachfolgerin Núria Cunillera Salas gewandt sagte sie: „Sie übernehmen ein wohlbestelltes Feld, ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg“.

Bei der Vorstellung der Gäste und beruflichen Weggefährten erinnerte Klaus Brecht an einzelne Aktionen und Aktivitäten, bei denen er von ihnen begleitet wurde. Nach der Melodie von bekannten Liedern bereicherte Bundesehrenchorleiter Alfons Scheirle humorvoll, mit eigenem Text, die Charaktere von Klaus Brecht, was die Gäste immer wieder zum Schmunzeln brachte. Die Feierstunde wurde vom Schulchor Voice-Lab, unter dem Dirigat von Klaus Weigele und am Klavier von Alfons Scheirle, umrahmt.

Viele weitere Aktivitäten

Nach Studien in Heidelberg und Frankfurt war Klaus Brecht seit der Gründung der Landesmusikakademie Baden-Württemberg im Jahr 1989 dort als Dozent tätig. In musikpädagogischen Seminaren, Workshops, als Chorleiter und Juror engagierte er sich bundesweit und im europäischen Ausland für alle wichtigen Verbände. Er ist Dirigent des Jugendchors Voice-Lab und des internationalen Chors der Landesakademie, des Kammerchors Tritonus und seit mehr als 20 Jahren Chorleiter und Organisator des Festivals Choir. Weitere künstlerische Aktivitäten sind mit dem professionellen, international besetzten Orpheus Vokalensemble der Akademie verbunden.