Klatsche im vorletzten Heimspiel

Trotz einer 1:5 (0:3)-Heimpleite gegen die TSG Balingen II wird der SV Ochsenhausen auch in der kommenden Saison mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in der Fußball-Landesliga spielen. Mit 37 Punkten kann Ochsenhausen nur noch bei einem Abstieg des FC Wangen aus der Verbandsliga auf den Relegationsplatz zurückfallen. Gleichzeitig müssten aber Balingen II und Ravensburg II ihre beiden Spielen gewinnen. Den Ehrentreffer für die Gastgeber erzielte Spielertrainer Oliver Wild zum zwischenzeitlichen 1:4.

Wild hätte auch Mann des Spiels werden können, hatte er doch noch drei weitere hochkarätige Chancen auf dem Fuß. „Ich habe mich sogar in der Pause für meine Fehlschüsse bei der Mannschaft entschuldigt“, sagte Oliver Wild. Die Partie hätte so völlig anders verlaufen können, auch wenn die Gäste aus Balingen – verstärkt mit vier Akteuren aus dem Regionalligakader - schon nach zwei Minuten durch Cedric Guarino in Führung gegangen waren. Ochsenhausens Keeper Jan Besenfelder und seine Abwehr leisteten sich ein Missverständnis nach dem Motto: „Nimm ihn du, ich hab ihn sicher.“ Guarino spritzte dazwischen und es stand 0:1. Kurz davor konnte Oliver Wild schon das 1:0 für den SVO erzielen, doch Balingens Torwart Maximilian Pfau parierte den Schuss aus 17 Metern glänzend.

In der achten und 16. Minute vergab Oliver Wild zwei weitere hochkarätige Chancen und so nahm Balingen die Einladung an, den Vorsprung auszubauen. Und das gleich mit einem Doppelpack: Nach seinem ersten Tor (32.) markierte Paul Kozik wenig später seinen zweiten Treffer (38.). Damit war die Partie gelaufen. Die TSG II hatte sehr effektiv gespielt und ihre Möglichkeiten in Tore umgemünzt, Ochsenhausen eben nicht. „Ich kann der Mannschaft heute keinen Vorwurf machen“, betonte Oliver Wild. „Sie hat nach der Blamage in Dotternhausen eine Reaktion gezeigt, konnte sich aber leider nicht auf mich verlassen.“ Nach der Pause wollte der SVO nochmals angreifen und das Glück herausfordern, doch der Balinger Enis Küley hatte nach 55 Minuten etwas dagegen und erhöhte auf 0:4. Vorausgegangen war ein individueller Fehler im Aufbauspiel der Gastgeber.

Die Partie war nun endgültig entschieden. Daran änderte auch das 1:4 durch Oliver Wild nichts mehr, der mit einem Kopfball nach Flanke von David Mayer erfolgreich war (69.). Wild wechselte danach viermal aus, der SVO machte etwas mehr auf und kassierte in der Schlussphase den zweiten Treffer von Guarino zum Endstand von 1:5. „Wir haben heute nicht so schlecht gespielt, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Balingen war einfach vor dem Tor cleverer“, fasste Oliver Wild die Partie zusammen.

Zwei Spiele – in Mengen und zu Hause gegen den FC Leutkirch – stehen noch aus, dann wird die erfolgreiche sechsjährige Ära von Oliver Wild in Ochsenhausen auch in diesem Jahr höchstwahrscheinlich wieder mit dem Klassenerhalt gekrönt. Ein klitzekleines Fragezeichen bleibt vor den beiden letzten Partien noch. Auch das Team von Balingens Trainer Joachim Koch dürfte mit diesem Sieg einen Schritt in Richtung Ligaverbleib gemacht haben.