Klares Signal: Das Engagement in Piela geht weiter

Trotz der unsicheren Situation in Burkina Faso wird sich der Förderverein Piela-Bilanga weiter in Piela und Bilanga engagieren. Um ein deutliches Signal zu setzen, wurden Vorhaben der burkinischen Partner im Umfang von 60 000 Euro auf den Weg gebracht. Zum einen soll die Primarschule der Protestantischen Kirche um ein weiteres Klassengebäude für 40-60 Kinder vergrößert werden. Die Schule platzt aus allen Nähten, weil viele Schülerinnen und Schüler aus nicht mehr geöffneten Schulen wegen der Angst vor Überfällen aus den Dörfern im Busch nach Piela kommen. Die Protestantische Primarschule war vor vierzig Jahren der Anlass zur Gründung des Fördervereins „Schulen für Piela“. Damals wurden Lehrerwohnungen in einfacher Lehmbauweise erstellt. Diese Gebäude sind in der Zwischenzeit nicht mehr nutzbar und sollen durch wetterfeste Gebäude aus Zementsteinen ersetzt werden. Weiter soll beim Lycée, der Oberschule, ein weiterer Tiefbrunnen gebohrt werden, um die vielen Kinder zu versorgen.

Weitere 20 000 Euro wurden für die Umsetzung von 13 kleinen Maßnahmen (so genannten Mikro-Projekte) freigegeben. Dabei handelt es sich auch um Maßnahmen für Frauengruppen. Mit der Herstellung von Seifen, Kleinkindernahrung, der Imkerei und anderen Tätigkeiten wie der Aufzucht von Hammeln soll Geld für die Familien verdient werden. „In einer Gegend, in der es so gut wie keine Verdienstmöglichkeiten gibt, vor allem nicht für Frauen, eine enorm wichtige Geschichte“, so das Vorstandsmitglied Pascale Pouzet, die sich um diese Kleinprojekte kümmert.

Weiter bekommen drei Gruppen von behinderten Menschen für ihre Vorhaben Geld, um mit Tätigkeiten ihr Leben zu verbessern. „Da geht es um die Möglichkeit, zum Beispiel als Frisörinnen tätig zu werden oder kleinere Dinge des täglichen Lebens auf dem Markt anzubieten“ berichte Erwin Wiest, der Vorsitzende, aus dem schriftlichen Antrag dieser Gruppen. Neben diesen kleineren Projekten läuft das große Bildungsprojekt eines CEG (= „College“, Sekundarschule) in Piela weiter.

Der Vorstand ist sich der schwierigen Situation bewusst. Diese ist durch den Vortrag des Autors Günther Lanier vor kurzem ausführlich und eindringlich dargestellt worden. Das große Interesse der Öffentlichkeit zeigte der überwältigende Besuch der Veranstaltung in der „Lesebar“. Bei einer Info-Veranstaltung am 5. Oktober im „Mohren“ soll darüber diskutiert werden.