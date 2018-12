Kirchenmusik in der Weihnachtszeit

Dekanatskirchenmusiker Thomas Fischer gestaltet die Gottesdienste in der Weihnachtszeit in inzwischen bewährter Weise mit musikalischen Kräften aus der Stadt Ochsenhausen. In der Christmesse am Heiligen Abend um 21 Uhr wird Christi Geburt musikalisch umjubelt mit den Solokantaten „Göttliches Kind, lass mit Entzücken“ von Telemann und „Du mein Perl, die wahre Kron“ von Hammerschmidt. Außerdem erklingt aus dem Messias von Händel die Kantate „Er weidet seine Herde“. Ausführende sind Heidi Albinger-Seel (Sopran), Klaus Weigele und Clara Weigele (Violinen), Marion Weigele (Querflöte) und Thomas Fischer (Orgelkontinuo).

Am ersten Weihnachtsfeiertag gestaltet der Kirchenchor St. Georg um 10 Uhr das Hochamt mit der „Missa brevis in F“ von Joseph Haydn, auch als „Jugendmesse“ bekannt. Dies war seine erste Messe, die er noch als Student komponiert hat. Diese Messe gehörte schon bisher zum Repertoire des Kirchenchors; Thomas Fischer hat vor allem die Feinheiten diese „jugendlichen Feuers“ mit dem Chor herausgearbeitet. Die Solopartien singen Julia Dominique und Luise Scherf, den Orchesterpart übernehmen vorwiegend junge Musiker aus der Katholischen Kirchengemeinde Ochsenhausen. Feierliche Vesper mit Schola ist um 19 Uhr.

Der Gottesdienst am Stephanstag um 10 Uhr wird von der Stadtkapelle gestaltet, bei der Eucharistiefeier am 30. Dezember um 10 Uhr singt der Liederkranz und beim Hochamt an Dreikönig um 10 Uhr spielt die Musikkapelle Erlenmoos.