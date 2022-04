Kirchenmusik in der Basilika St. Georg

Zum Ostertriduum erklingt in der Basilika Ochsenhausen am Karfreitag, 15. April um 15 Uhr Musik aus Taize für Frauenschola und Orgel. Den solistischen Part singt Julia Dominique. Die Feier der Osternacht am 16. April um 20 Uhr gestaltet die Choralschola der Seelsorgeeinheit St. Benedikt.

Hermann Ulmschneider wird als Solotrompeter festliche Barockmusik von Dandrieu, Charpentier, Vivaldi und Loillet zusammen mit DKM Thomas Fischer an der historischen Höss-Orgel interpretieren. Am Ostersonntag erklingt zum Osterhochamt um 10 Uhr die „Missa dominicalis“ von Wolfram Menschick sowie das „Cantate Domino“ von Christian Heiß, derzeitig Domkapellmeister in Regensburg. Das feierliche Ostervesper um 19 Uhr gestaltet wiederum die Choralschola St. Benedikt.