Kirchenchor St. Georg startet ein neues Projekt

Der Katholische Kirchenchor St. Georg Ochsenhausen-Erlenmoos gestaltet am 27. Juli in Oberstetten die letzte Chorprobe eines ereignisreichen ersten Halbjahres. Der Höhepunkt des ersten Halbjahres war nach Angaben des Kirchenchors zweifellos die musikalische Gestaltung des Benediktusfestes. Das nächste Projekt startet nach der Sommerpause.

Die „Benediktusmesse“, komponiert von Gregor Simon, und im Kontrast dazu das „Te Deum“ von Aemilian Rosengart, dem letzten Musikdirektor der Reichsabtei, seien die musikalischen Höhepunkte dieser Festmesse gewesen. Beide musikalischen Werke hätten nicht nur bei den Gottesdienstbesuchern einen starken Eindruck hinterlassen, auch Abtprimas Notker Wolf, der Festprediger, bedankte sich bei den Sängern und den Instrumentalisten.

Insgesamt waren es 16 Chorsänger aus Ochsenhausen und der Region, die der Einladung von Dekanatskirchenmusiker Thomas Fischer zu diesem anspruchsvollen Projekt gefolgt waren. Man darf vielleicht diese zeitlich begrenzte Kooperation als Anzeichen dafür deuten, dass die Chöre Ochsenhausens die Zeichen der Zeit erkannt haben, schreibt der Kirchenchor. Vielleicht gelinge es auch weiterhin bei gemeinsamen Projekten zusammen zu singen und Verbindungen zwischen den Chören zu schaffen.

Zur Weihe des neuen Altars im Herbst in der Klosterkirche St. Georg lädt der Kirchenchor zu einem herbstlichen Chorprojekt ein. „Neues geistliches Lied“ sowie Gesänge aus dem Gotteslob stehen dieses Mal auf dem Programm. Sängerinnen und Sänger, die Freude an modernen Liedern und Rhythmen haben, sind wieder zum Mitsingen eingeladen. Die Proben beginnen nach der Sommerpause am 7. September jeweils freitags um 19.30 Uhr im Gemeindehaus St. Georg (Jahnstraße 6).