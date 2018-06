King Ralf rockt das Stadtcafé Hamp

Zum Auftakt des Öchslefests spielt der Musiker „King Ralf“ am Freitag, 22. Juni, im Stadtcafé Hampp in Ochsenhausen. Von 21 Uhr an präsentiert der Musiker aus Daugendorf mit seiner Powerstimme und akustischer Gitarre Rockklassiker vergangener Jahre. Zum Repertoire gehören Songs der 1980er-Jahre von Johnny Cash, Bon Jovi, Deep Purple und vielen mehr. Dies ist nur eine von vielen Begleitveranstaltungen zum Öchslefest, das von 22. bis 24. Juni gefeiert wird.