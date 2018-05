Kindersingwoche in den Sommerferien

Von Schwäbische Zeitung

Eine 44 Jahre alte Frau ist am Schweizer Bodensee unweit von Lindau getötet worden. Der mutmaßliche Täter ist ein Deutscher - und ebenfalls schwer verletzt.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, geschah die Tat am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in der Gemeinde Thal am Schweizer Bodensee gegenüber Lindau.

Schwere Schnittverletzungen Der Beschuldigte, ein 50-jähriger Deutscher, wurde mit schweren Schnittverletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.