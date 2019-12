Kindergartenkinder verteilen Lichter

Inspiriert vom Weihnachtslied „Millionen Lichter“ haben die Kinder des städtischen Kindergartens Ochsenhausen bei einer Kinderkonferenz beschlossen, dass Ochsenhausen in bunter Lichterpracht erstrahlen soll. In der Vorweihnachtszeit machen sich die Kinder deshalb auf den Weg durch Ochsenhausen, um selbst gestaltete Adventslichter in der Stadt zu verteilen und damit Licht, Helligkeit, Geborgenheit und Wärme weiterzugeben. Bei jedem Spaziergang der Kindergartenkinder in Ochsenhausen werden nun Lichter verschenkt. In der vergangenen Woche besuchten die Kinder den Bürgermeister Andreas Denzel, die Polizei und die Gärtnerei Bicker. Weitere Adventslichter sollen in Arztpraxen, bei Einzelhändlern und in Banken den Bürgern leuchten. Im Altenzentrum Goldbach singen die Kindergartenkinder auch in diesem Jahr wieder zusammen mit den Bewohnern Weihnachtslieder und überbringen mit dem „Millionen Lichter“-Weihnachtslied ein Adventslicht.

