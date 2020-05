Kindergarten veranstaltet Dorfrallye

Im Kindergarten St. Elisabeth in Reinstetten wäre im Mai ein Grillabend mit Eltern und Kindern geplant gewesen, mit Liedern, kleinen Aufführungen, Spiel und Spaß, Essen und Trinken. Doch weil der Grillabend aufgrund der Corona-Pandemie ausfällt, haben sich die Erzieherinnen des Kindergartens einen Ausgleich überlegt. Wie der Kindergarten in einer Mitteilung schreibt, bieten die Erzieherinnen den Familien die Teilnahme an einer Dorfrallye an. Dabei gelte es verschiedene Aufgaben zu lösen, die in ganz Reinstetten verteilt sind, zum Beispiel: „Was kostet heute ein Liter Diesel?“, „Wie lange braucht ihr, um die Kirche zu umrunden?“ oder „Welche Tiere sind an den Fenstern der Schule?“ Jede Familie kann die Rallye für sich gestalten. Nach getaner Arbeit können die Teilnehmerbögen in den Briefkasten des Kindergartens geworfen werden. Der Kindergarten wird die gesammelten Werke ausstellen.