Kindergarten- und Krippenbeiträge steigen

Eltern, deren Kinder in Ochsenhausen in einen städtischen Kindergarten oder in eine städtische Krippe gehen, müssen ab diesem Kindergartenjahr mehr bezahlen.

Der Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, die Elternbeiträge um rund drei Prozent anzuheben. Eltern mit einem Kind, das 30 Stunden in der Woche den Kindergarten besucht, zahlen für den Kindergarten von nun an 128 Euro im Monat statt wie bisher 124 Euro. Auch die Krippe wird teurer. Eine Familie mit einem Kind, das 30 Stunden in der Woche in der Krippe betreut wird, bezahlt 376 Euro im Monat. Bisher waren es 365 Euro gewesen. Bei zwei oder mehr Kindern unter 18 Jahren in der Familie sinkt der monatliche Beitrag. Mit der Erhöhung folgt die Stadt der Empfehlung der kirchlichen und kommunalen Spitzenverbände, die eine Steigerung von drei Prozent vorgeschlagen hatten. In Ochsenhausen bezahlen die Eltern elf Monate im Jahr Beiträge. Der August ist beitragsfrei.