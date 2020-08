Kindergarten und Familienzentrum haben neue Mail-Adressen und Internetauftritte

Der Internetauftritt des Familienzentrums Ochsenhausen präsentiert sich in neuer Optik. Ganz neu ist auch der Kindergarten Mittelbuch im Internet vertreten. Die beiden städtischen Einrichtungen wurden an das Erscheinungsbild der Stadt Ochsenhausen angepasst und sind als sogenannte Microsites auch über die städtische Homepage zu erreichen. Das berichtet die Stadtverwaltung. Während das Familienzentrum bereits bisher einen eigenen Internetauftritt hatte, war der Kindergarten Mittelbuch noch nicht im Netz vertreten. „Da beide Kindergärten in städtischer Trägerschaft sind, wollten wir ein einheitliches Erscheinungsbild erreichen“, sagt die Pressesprecherin der Stadt Monika Merk. Nicht nur die Darstellung im Internet ist neu, sondern auch die E-Mail-Adressen. Das Familienzentrum ist unter familienzentrum@ochsenhausen.de erreichbar, der Kindergarten Mittelbuch unter kiga.mittelbuch@ochsenhausen.de. Und auch mit der Außenstelle des städtischen Kindergartens in Laubach kann unter kiga.laubach@ochsenhausen.de elektronische Post ausgetauscht werden.