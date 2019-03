Kindergarten in Ochsenhausen wird um drei Gruppen erweitert

Die Stadt Ochsenhausen braucht neue Kindergartenplätze. Der Gemeinderat hat deshalb am Montag entschieden, den städtischen Kindergarten in der Riedstraße um drei Gruppen zu erweitern. Die Möglichkeit eines Neubaus im Gewerbegebiet „Untere Wiesen“ wurde aus Kostengründen vorerst verworfen. Für den Anbau kalkuliert die Stadt mit Kosten von rund 2,25 Millionen Euro. Im Optimalfall könnte der Erweiterungsbau mit den drei neuen Gruppen im Herbst 2021 fertig sein.

Bereits im April 2016 hatte Michael Schmid-Sax, bei der Stadt zuständig für den Bereich Kultur, Bildung und Betreuung, die Mitglieder des Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss darüber informiert, dass Ochsenhausen in absehbarer Zeit mehr Kindergartenplätze zur Verfügung stellen muss. Seither hat sich die Lage nicht entspannt. Im Gegenteil, wie Schmid-Sax am Montag ausführte. In 15 Kindergartengruppen in der Gesamtgemeinde gebe es aktuell 362 Plätze und drei Krippengruppen mit 30 Plätzen. Gesamtkapazität: 392 Plätze.

„Es zeichnet sich seit einigen Jahren ab, dass diese Kapazität nicht mehr ausreicht“, sagte Schmid-Sax. Dies gelte nicht für die Einrichtungen in Reinstetten und Mittelbuch sondern betreffe explizit die Kernstadt Ochsenhausen. So würden aktuell bereits 15 Kinder aus Ochsenhausen den Kindergarten St. Elisabeth in Reinstetten besuchen. 30 Kinder hätten in den vergangenen beiden Jahren nicht zum gewünschten Zeitpunkt aufgenommen werden können, zum neuen Kindergartenjahr werden es wohl 50 sein. „Sie sehen an diesen Zahlen: Wir haben Handlungsbedarf.

Die Gründe dafür seien vielschichtig. Von steigenden Geburtenzahlen über den Rechtsanspruch auf einen Platz bis hin zur steigenden Anzahl der ganztags zu betreuenden Kinder. Zudem verwies Schmid-Sax auf das Baugebiet „Siechberg III“, in dem verstärkt junge Familien wohnen sollen. Zwei bis drei Kindergartengruppen brauche man dringend, „am besten schon gestern“. „Das wird aber langfristig nicht ausreichen“, prognostizierte der Amtsleiter. In den nächsten fünf bis zehn Jahren seien vier Gruppen notwendig, um den Bedarf an Kindergartenplätzen in Ochsenhausen decken zu können.

Neubau kostet bis zu vier Millionen

Drei Optionen seien untersucht worden: Der Neubau eines viergruppigen Kindergartens im Gewerbegebiet „Untere Wiesen“ (voraussichtliche Kosten zwischen 3,5 und 4 Millionen Euro), die Erweiterung des Kindergartens in der Riedstraße um zwei Gruppen (1,7 Millionen Euro) oder um drei Gruppen (2,25 Millionen Euro). Der Neubau sei „finanziell nicht darstellbar“, sagte Schmid-Sax. Deshalb habe sich nach mehreren Vorberatungen im Gemeinderat die Lösung herauskristallisiert, den städtischen Kindergarten um drei Gruppen zu erweitern.

Schmid-Sax räumte ein, dass es angesichts von künftig neun Gruppen und bis zu 180 Kindern Bedenken gebe, dass die Einrichtung zu groß, zu unübersichtlich und auch zu laut sein könnte. Um dem Rechnung zu tragen, sollen im Erweiterungsbau drei Krippengruppen konzentriert werden. Die Gruppen für die Allerkleinsten lägen dann in einem beruhigten Bereich und könnten vom restlichen Kindergarten abgeschirmt werden.

Für die drei neuen Gruppen wird mit Kosten in Höhe von rund 2,25 Millionen Euro geplant. 360 000 Euro Zuschuss gibt es voraussichtlich vom Bund, rechnete Michael Schmid-Sax vor, weitere 350 000 Euro erhoffe man sich aus dem Ausgleichstock – verblieben unterm Strich 1,54 Millionen Euro bei der Stadt. Der Amtsleiter schlug vor, aus „gestalterischen und urheberrechtlichen Gründen“ das Architekturbüro „Sick & Fischbach“ aus Ochsenhausen mit der Planung zu beauftragen, hat dieses doch bereits den 2014 fertiggestellten Erweiterungsbau entworfen. In den weiteren Schritten müssten die Zuschussanträge für das Förderprogramm des Bundes (bis September) und den Ausgleichstock (bis Februar 2020) gestellt werden. Im Sommer kommenden Jahres könnte die Vergabe der Bauarbeiten erfolgen, im Herbst der Baubeginn. Im Idealfall könnten die neuen Gruppen im Herbst 2021 bezogen werden. „Wer jetzt einen Kindergartenplatz braucht, den wird das wenig trösten“, sagte Schmid-Sax. Deshalb werde derzeit intensiv überlegt, wo eine „Notgruppe“ installiert werden könnte. „Wir sind dabei, verschiedene Gebäude zu prüfen.“

Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für die Erweiterung des städtischen Kindergartens um drei Gruppen aus. Johannes Remmele (CDU) hatte zuvor gesagt: „Wir glauben, dass die Entscheidung sehr ausgewogen ist.“ Für einen weiteren Standort fehle schlicht das Geld. Thomas Wölfle (Freie Wähler) merkte an, dass ein neuer Kindergarten zwar die optimale Lösung wäre, man die Wirtschaftlichkeit aber nicht aus den Augen verlieren dürfe, dazu würden auch die laufenden Fixkosten gehören. Deshalb sei die Drei-Gruppen-Lösung die „greifbarste“. Frank Gmeinder (SPD) merkte an, dass er zunächst andere Meinung gewesen sei und nach wie vor glaube, dass die drei neuen Gruppen auf Dauer nicht ausreichen. Aktuell gehe aber Schnelligkeit aufgrund des Bedarfs vor, deshalb sei es richtig, zeitnah diese drei Gruppen zu schaffen. Gmeinder äußerte das Anliegen, dass der Gemeinderat regelmäßig mit den aktuellsten Zahlen versorgt wird und prognostizierte, dass sich das Gremium in der nächsten Legislaturperiode sicherlich erneut mit dem Thema auseinandersetzen müsse.