Kinderferienfreizeit im Muschelmuseum Ochsenhausen

Das Muschelmuseum Ochsenhausen führt auch dieses Jahr wieder die Kinderferienfreizeit durch. Die erste Veranstaltung findet am 30. Juli von 12 bis 14.30 Uhr statt. Hier wird gemeinsam mit Heissklebepistole Bilderrahmen mit Muscheln und Schneckengehäuse beklebt, dazu ein Polaroidfoto des Kindes eingeklebt. Am 20. August werden von 12 bis 14 Uhr Capiz-Muschelgirlanden gebastelt. Der letzte Termin ist der 10. September mit dem Basteln eines Schmuckkästchens. Hier findet die Veranstaltung ebenfalls von 12 bis 14 Uhr statt. Alle Termine werden im Muschelmuseum Ochsenhausen durchgeführt.

Eine Voranmeldung per Telefon unter 0175/110 01 14 oder per Mail unter info@muschelmuseum-ochsenhausen.de ist erforderlich. Fragen zu den Veranstaltungen, sowie Kosten und Bedingungen können per telefon oder Mail erfragt werden.