Kinderchor und Jugendchor laden zum Mitsingen ein

Der Kinderchor SingsalaSing und der Jugendchor VoiceLab starten nach den Weihnachtsferien und laden zum Mitsingen ein. Beide Chöre aus Ochsenhausen strahlen mit ihren Auftritten weit über den Landkreis hinaus.

Grundlage ist eine solide, aufbauende Chorarbeit für Sechs- bis 16-Jährige, die nach aktuellen musikpädagogischen Konzepten vermittelt wird. Dabei kommt altersgerechte Literatur zum Einsatz, die die Stimme der Kinder fordert und fördert und zugleich Freude am Singen vermittelt. Regelmäßige Stimmbildung ergänzt die Probenarbeit.

Für SingsalaSing steht der Auftritt bei der Großen Kinderprunksitzung am 20. Februar im Mittelpunkt der Probenarbeit. Die größeren Kinder bereiten sich auf den 11. Deutschen Chorwettbewerb vor, der im Juni 2023 in Hannover stattfindet. Kinder ab sechs proben von 11. Januar an mittwochs von 16 bis 17.30 Uhr unter Leitung von Klaus K. Weigele. Informationen und Anmeldung unter Telefon 07352/911022 oder sekretariat@landesakademie-ochsenhausen.de per Mail.

Die Faszination der Mehrstimmigkeit steht im Mittelpunkt der Arbeit des Jugendchors VoiceLab. Die Anforderungen werden schrittweise vom Quodlibet bis zu Rock-Pop- und Jazztiteln entwickelt und bei einer kleinen Konzertreise im Frühjahr auf die Bühne gebracht. Jugendliche ab zwölf proben vom 18. Januar an mittwochs ab 18 Uhr unter Leitung: Christine Wetzel. Informationen und Anmeldung unter Telefon 07352/911027 oder cwetzel@landesakademie-ochsenhausen.de per Mail.