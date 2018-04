Kinderchor sucht weitere Sänger

Beim Kinderchor Singsala Sing der Landesmusikakademie besteht für alle Kinder, die Freude am gemeinsamen Singen haben, die Möglichkeit einzusteigen. Musikalische Vorbildung spielt dabei keine Rolle. Die Proben finden für sechs- bis elfjährige Kinder mittwochs zwischen 16 und 17.30 Uhr statt. Seit geraumer Zeit hat sich der Kinderchor einen festen Platz im kulturellen Leben Ochsenhausens und der Region erworben. Grundlage des Kinderchors Singsala Sing ist ein aufbauendes Konzept, bei dem gemeinsames Singen im Chor und Stimmbildung in Kleingruppen parallel angeboten werden. Es bereitet so auf das Singen im Jugendchor vor. Ergänzt wird dies durch gezielt ausgewählte Kinderchorliteratur, die auf die stimmlichen Möglichkeiten der Altersgruppen eingeht. Im Sommer stehen ein Auftritt bei der „klingenden Mainau“ am 1. Juli auf der Insel Mainau sowie die Einspielung von Liedern für die neue Chorissimo-CD im Mittelpunkt der Arbeit. Der Kinderchor steht unter der musikalischen Leitung von Klaus K. Weigele.

Anmeldungen sind unter Telefon 07352/91100 oder per E-Mail an sekretariat@landesakademie-ochsenhausen.de möglich. Einklappen Ausklappen