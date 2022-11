Kinderchor der Landesakademie gewinnt bei Deutschem Chorwettbewerb

Der Kinderchor SingsalaSing der Landesakademie hat einen zweiten Preis in der Landesentscheidung beim Deutschen Chorwettbewerb erreicht. Der Deutsche Chorwettbewerb findet nur alle vier Jahre statt. In diesem Jahr hat der Kinderchor der Landesakademie SingsalaSing unter der Leitung von Klaus K. Weigele in der Kategorie Kinderchöre teilgenommen und ist dabei mit einem zweiten Preis im Landesentscheid ausgezeichnet worden. Für die Kinderchorarbeit der Landesakademie bedeutet der Preis nicht nur eine Honorierung anhaltender, aufbauender Kinderchorarbeit. Es ist auch die Verpflichtung, weiterhin hochwertige Chorarbeit mit altersgerechter und qualitativ guter Literatur für den Raum Ochsenhausen anzubieten, teitl die Akademie in einer Pressemitteilung mit.