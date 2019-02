Kinder- und Jugendchor nehmen neue Sänger auf

Beim Kinderchor Singsalasing sowie dem Jugendchor Voicelab der Landesakademie besteht ab Mittwoch, 13. Februar, für alle Kinder und Jugendlichen, die Freude am gemeinsamen Singen haben, die Möglichkeit neu einzusteigen. Musikalische Vorbildung spielt dabei keine Rolle. Jeder, der Freude am Singen hat, ist willkommen.

Seit längerer Zeit haben sich die beiden Chöre als fester Bestandteil der musikpädagogischen Arbeit für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren entwickelt.

Grundlage des Kinderchors Singsalasing ist ein aufbauendes Konzept, bei dem gemeinsames Singen im Chor und Stimmbildung in Kleingruppen parallel angeboten werden, und so auf das Singen im Jugendchor vorbereitet wird. Ergänzt wird dies durch Kinderchorliteratur, die auf die stimmlichen Möglichkeiten der Altersgruppen eingeht. Im ersten Halbjahr steht die Mitwirkung bei der Kinderprunksitzung an. Singsalasing ist längst fester Bestandteil des närrischen Treibens in Ochsenhausen. Im Sommer ist ein Serenadenkonzert geplant.

Der Kinderchor steht unter der musikalischen Leitung von Klaus K. Weigele. Die Proben finden für sechs- bis elfjährige Kinder mittwochs, 16 bis 17.30 Uhr, statt. Der Jugendchor Voicelab ist ein Angebot der Landesakademie für junge Sänger ab 12 Jahren. Im Mittelpunkt der Arbeit steht Bob Chilcotts Mass in Jazz. Im Jugendchor wird besonders das mehrstimmige Singen trainiert, individuelle Stimmbildung parallel zu den Chorproben begleiten die jungen Stimmen in der spannenden Entwicklungsphase mit dem Ziel, sie fit zu machen für das spätere Singen in Erwachsenenchören, zum Beispiel während der Ausbildung oder des Studiums in Universitätschören, Jazzchören oder Kammerchören.

Alle Interessierte können nach formloser Voranmeldung jederzeit mittwochs zu einer unverbindlichen Schnupperprobe von 17 bis 20 Uhr dazukommen.