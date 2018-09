Kinder schnuppern in die Welt der Lokomotiven

Einen Blick in den Lokschuppen werfen, Erinnerungsfotos mit der Dampflock 99 651 knipsen oder mit der Museumsbahn durch die Landschaft Oberschwabens tuckern: Beim Öchsle-Familientag am Sonntag, 30. September, in Ochsenhausen ist für die jüngsten Besucher einiges geboten. Der Aktionstag ist Teil der Reihe „Die Welt mit Kinderaugen“, welche die „Schwäbische Zeitung“ mit der Kreissparkasse Biberach, die Ewa Riss und der Firma NIC Holzspielzeug aus Laupheim initiiert.

Erwachsene zahlen an diesem Tag mit der SZ-Abokarte den vergünstigten Fahrtpreis in Höhe von zwölf Euro für Hin- und Rück. Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren fahren kostenlos mit. Abfahrt in Warthausen ist um 10.30 Uhr, Ankunft in Ochsenhausen um 11.40 Uhr. Zurück fährt der Zug um 12 Uhr ab Ochsenhausen, Ankunft in Warthausen ist um 13.10 Uhr. Um 14.45 Uhr verlässt das Öchsle den Warthauser Bahnhof, um gegen 15.55 Uhr in Ochsenhausen einzutreffen. Die letzte Fahrt an diesem Tag startet um 16.15 Uhr in Ochsenhausen, Ankunft in Warthausen ist dann um 17.15 Uhr.

Während der Fahrt erwartet die Kinder ein Quiz, welches vom Schaffner ausgegeben wird. Es gibt verschiedene Preise zu gewinnen. Auch das Maskottchen Paula Print ist mit von der Partie und hält manch süße Überraschung bereit.

Doch nicht nur auf der Fahrt ist einiges geboten. So gilt es am Bahnhof in Ochsenhausen eine Hüpfburg für sich zu entdecken, kostenloses Popcorn zu naschen oder mit den Wachsfrauen Ochsenhausen schmutzige Kleidung von Hand zu säubern. Bei einer Fotoaktion können Kinder mit Uniform oder Mütze Bilder vor einer abgestellten Dampflok machen und die Bilder direkt mit nach Hause nehmen. Zudem ist eine Besichtigung des Lokschuppens möglich.

Darüber hinaus gibt es für die Sprösslinge um 15 Uhr eine Führung über das Gelände des Ochsenhauser Bahnhofs. Für eine Bewirtung durch den Verein Öchsle Schmalspurbahn im Bahnhof ist gesorgt. Der Öchlse-Familientag findet am kommenden Sonntag zwischen 11 und 16 Uhr statt, die einzelnen Programmpunkte werden ausschließlich in Ochsenhausen angeboten.