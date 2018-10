Kinder pressen ihren eigenen Apfelsaft

So viele Äpfel wie nach diesem Sommer haben die Bäume im Pfarrgarten von Ochsenhausen schon lange nicht mehr getragen. Jetzt können sich die Mädchen und Jungen vom Kindergarten St. Benedikt Apfelsaft schmecken lassen, den sie selbst aus den Früchten gepresst haben.

Wenn die reifen Früchte auf den Boden purzeln oder mit Hilfe der Erwachsenen von den Bäumen geschüttelt werden, beginnt das Ernteabenteuer. Dann wird das Obst von den Kindern gesammelt und mit vereinten Kräften in einen Hänger verladen, um schließlich in der Mosterei Bentele in Englisweiler zu Saft verarbeitet zu werden.

Wie das funktionierte, haben die Zwei- bis Sechsjährigen in diesem Jahr im Kindergarten erstmals selbst erlebt. Zuerst sorgte die Apfelsaftpresse der Obst- und Gartenbauakademie Biberach noch für große Augen. Aber schnell waren alle mit großem Elan bei der Arbeit: Äpfel waschen, schneiden, häckseln, pressen – ehe süßer Saft aus den Früchten wurde, mussten sich die Kinder ziemlich anstrengen. Aber als sie mit ihren Erzieherinnen den ersten Schluck probierten, war die Mühe längst vergessen. Gedankt für die gute Ernte wurde bei einem Gottesdienst in der Herz-Jesu-Kapelle in Ochsenhausen.