Kinder können im Januar angemeldet werden

Für die Kindergärten in der Kernstadt Ochsenhausen werden die Anmeldungen für das kommende Kindergartenjahr 2019/20 Ende Januar entgegengenommen. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Beide Kindergärten bieten zuvor eine Informationsveranstaltung an, bei der sich die Eltern über die Einrichtung informieren können. Der städtische Kindergarten Ochsenhausen informiert die Eltern am Montag, 21. Januar, um 16 Uhr. Beim kirchlichen Kindergarten St. Benedikt findet die Informationsveranstaltung am Dienstag, 22. Januar, um 16 Uhr statt. Anschließend können die Kinder beim jeweiligen Kindergarten für das neue Kindergartenjahr angemeldet werden. Anmeldeschluss ist am 31. Januar.