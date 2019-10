Kinder gestalten Collagen aus Müll

Kindern umweltbewusstes Handeln nahebringen – das war das Ziel des Biberacher Vereins „Lernen Fördern“. Unter dem Motto „LeFö for Future“ hat der Verein an jedem seiner Standorte Aktionen mit Kindern durchgeführt, die sich um Umweltbewusstsein und Müllvermeidung drehten.

Stofftaschen bemalt

Der gemeinnützige Verein ist in den Orten Biberach, Baustetten, Bonlanden, Schussenried, Riedlingen und Ochsenhausen vertreten. Wie der Verein berichtet, haben die Kinder am Standort Ochsenhausen bei der Aktion „LeFö for Future“ nicht nur Müll gesammelt, sondern auch Collagen aus Müll und Abfall gestaltet. Darüber hinaus haben sie gesponserte Stofftaschen bemalt und in der Stadt verschenkt.

Während der Müllsammelaktion im Wald hat es nur 30 Minuten gedauert, und schon hatten die Kinder zweieinhalb Kilogramm Abfall aufgesammelt. Den gesammelten Müll brachten Kinder und ihre Betreuer gemeinsam auf den Recyclinghof. Vor allem Einwegbecher, Flaschen und Plastiktüten fanden die jungen Umweltschützer im Wald. Ziel sei es gewesen, das Umweltbewusstsein der Kinder zu stärken, heißt es in dem Bericht.

Am Standort Ochsenhausen werden Kinder im Alter von drei bis 16 Jahren betreut. Laut Träger werden die Kinder und Jugendlichen gefördert, sozial und emotional stabilisiert und auf die Gesellschaft vorbereitet.