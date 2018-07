Kinder erkunden die bunte Natur

In den Sommerferien heißt es in der Jugendkunstschule Ochsenhausen „Junge Ferienakademie – Insekten und Co.“ Der Kurs findet von 30. Juli bis 3. August zwischen 8 und 14 Uhr in der Jugendkunstschule statt. Dozentin Andrea Tiebel-Quast erkundet mit Kindern (sechs bis zwölf Jahre) zuerst die Natur, danach werden Kunstwerke erstellt. Im Workshop „Contemporary Dance“ am 4. September (18 bis 20 Uhr) bei Haddy können Tanzbegeisterte ab 15 Jahren, die schon Erfahrung gesammelt haben, alles zeigen, was in ihnen steckt. Von 3. bis 7. September (10 bis 16 Uhr) heißt es „Unser Musikfilm“. Von einem Song ausgehend entwickeln die Teilnehmer (13 bis 20 Jahre) Musikvideos. Betreut wird das Angebot von Heiko Bertele und Theresa Heinzelmann.

Information und Anmeldung für in der Jugendkunstschule Biberach, Telefon 07351/301984, Fax 07351/301986 oder unter www.juks-biberach.de Einklappen Ausklappen