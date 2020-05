Die Erzieherinnen des Kindergartens in Laubach haben sich in den vergangenen Wochen mit der sogenannten Portfolio-Arbeit beschäftigt. „Portfolio-Arbeit gehört zu den Aufgaben in jeden Kindergarten-Alltag. Diese bleibt aber oft aus Zeitmangel auf der Strecke“, sagt Marianne Brose-Vetter. Sie leitet den Kindergarten in Laubach, der eine Außengruppe des städtischen Kindergartens Ochsenhausen ist. Wie Brose-Vetter erklärt, ist das Portfolio eine Sammlung von Arbeiten und Dokumenten, welche die individuellen Lernstrategien, Interessen und Entwicklungsschritte jedes Kindes in verschiedenen Bereichen zeigt. „Wir haben eine Rubrik ,Unsere Corona-Zeit’ angelegt, in denen den Kindern in verschiedenen Bereichen Aufgaben gestellt wurden“, sagt sie. „Die Kinder haben sich gemessen, Hand- und Fußabdrücke angefertigt, haben Ostereier-Mandalas gelegt, Zauberstäbe gebastelt, sich selbst gemalt und noch vieles mehr. Dabei kamen tolle Sachen heraus. Die Arbeiten wurden fotografiert, dokumentiert und im Portfolio-Ordner des jeweiligen Kindes abgelegt.“ Auf diese Weise hätten die Erzieherinnen und die Kinder den Kontakt zueinander gehalten und seien trotz der Schließung des Kindergartens in Verbindung geblieben.