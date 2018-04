Eine 49-jährige Autofahrerin hat am Dienstag in Ochsenhausen beim Wenden ein Kind übersehen. Bei dem Unfall wurde der Vierjährige verletzt. Laut Polizei brachte ein Rettungswagen den Jungen in eine Klinik.

Die Frau war mit ihrem Auto auf der Abteistraße in Richtung Dr.-Hans-Liebherr-Straße unterwegs. Die Fahrerin wollte in einer Einfahrt wenden. Dazu bog sie in ein Grundstück ein. Zu gleichen Zeit war ein Vierjähriger mit seinem Fahrrad unterwegs. Der Junge hielt hinter dem Auto der Frau an und stieg ab. Dies hatte die Fahrerin jedoch nicht bemerkt, sie setzte zurück auf die Straße. Dabei prallte das Fahrzeug gegen das Kind. Der Vierjährige wurde mitsamt Fahrrad umgeworfen. Dabei verletzte er sich, wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in eine Klinik. Am Fahrrad entstand nach Angaben der Beamten ein Schaden von ungefähr 50 Euro. Das Auto wurde nicht beschädigt.

Spezialisten der Verkehrspolizei ermitteln jetzt, wie es im Detail zu dem Unfall gekommen ist. Die Fahrerin muss mit einer Anzeige rechnen. Die Polizei ermittelt aber auch, ob die Eltern des Jungen ihrer Aufsichtspflicht nachkamen. Die Polizei rät, wegen der besonderen Gefahren beim Wenden größte Sorgfalt walten zu lassen. Deshalb sollten Autofahrer kurzentschlossenes oder gar hastiges Wenden unbedingt vermeiden. Ein schneller Blick reiche hier nicht aus, wie es in der Mitteilung heißt.