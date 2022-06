Kiewer Symphonieorchester zu Gast in Ochsenhausen

Das Kiewer Symphonieorchester ist diese Woche zu Gast in der Landesakademie Ochsenhausen. Am Samstag, 11. Juni, werden sie unter der Leitung von Oleksandr Zaitsev ein Benefizkonzert im Bräuhaussaal in der Landesakademie Ochsenhausen spielen.

Prof. Dr. Klaus Weigele, Direktor der Landesakademie, fädelte es laut einer Mitteilung ein, dass das Orchester in Ochsenhausen Station machen kann und in den Räumlichkeiten der Landesakademie unterkommt und hier auch die Möglichkeit zum Proben hat: „Es ist eine außerordentliche Gelegenheit, dass diese Musiker zu Besuch in Oberschwaben sind. Denn mit dem Symphonieorchester kommt ein Ensemble der Spitzenklasse nach Ochsenhausen.“

Im April startete das Kiewer Symphonieorchester auf Tournee nach Deutschland und spielte in den großen Konzerthäusern, unter anderem in der Elbphilharmonie in Hamburg oder dem Gewandhaus in Leipzig. Diese Tournee war noch vor dem Krieg geplant und wurde trotzdem mit Erlaubnis der Regierung durchgeführt, mit dem Auftrag die ukrainische Kultur zu repräsentieren. Nach verschiedenen Stationen in Polen und Bayern kommen sie nun nach Ochsenhausen nach Oberschwaben.

„Gerade jetzt sollte die Stimme der Ukraine auf der ganzen Welt gehört werden. Wir gehen auf Tournee, um in der Sprache der Musik jedes Herz anzusprechen“, werden die Musiker des Orchesters in der Mitteilung zitiert und sie bauen auf die Kraft der Kunst und Kultur: „Wir wollen allen Menschen Hoffnung auf eine friedliche Zukunft und den Glauben an den Wiederaufbau der Ukraine geben“. Wo sie in zwei Wochen sind, wissen die Musiker nicht. Entweder können sie kurzfristig weitere Konzerte und Unterkünfte organisieren, oder sie kehren in die Ukraine zurück.

Das Benefizkonzert des Kyiv Sympony Orchestra findet am Samstag, 11. Juni, um 19 Uhr im Bräuhaussaal der Landesakademie statt. Es herrscht freie Platzwahl und es ist keine Reservierung notwendig. Landrat Dr. Heiko Schmid und Martin Bücher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Biberach haben die Musikerinnen und Musiker vorab besucht und eine Spende von jeweils 1000 Euro von der Kreissparkasse Biberach und der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke für das Benefizkonzert überreicht.