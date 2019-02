KG-NZ Ochsenhausen lädt zur ersten großen Prunksitzung ein

„Dìa de los muertos a la KGO - Wir feiern bunt und fröhlich wie in Mexiko!“ lautet das diesjährige Fasnetsmotto der KG-NZ Ochsenhausen. Präsident „Stefan der Steuernde“ und seine „Minister“ laden am Samstag, 23. Februar, zur ersten Prunksitzung ein und können laut Ankündigung wieder ein hochklassiges Programm präsentieren.

Die erste große Prunksitzung beginnt am Samstag um 19.11 Uhr in der Narrhalla „Kapf“. Einheimische Künstler und Vereine sorgen für einen kurzweiligen Abend in der dekorierten Narrhalla. Karten gibt es im Spielwarengeschäft Ziesel (Schloßstraße) oder an der Abendkasse. Am Sonntag, 24. Februar, wird zudem die Narrenzeitung mit lustigen und skurrilen Gegebenheiten von und um Kuhhausen aus dem vergangenen Jahr verkauft.