Kfz-Zulassungsstelle öffnet wieder

Die Kfz-Zulassungsstelle in Ochsenhausen öffnet ebenso wie jene in Laupheim und Riedlingen am Montag, 15. März, wieder. Kunden müssen vorab einen Termin ausmachen. In den Außenstellen dürfen sich aufgrund von Hygiene- und Abstandbestimmungen maximal zwei Besucher gleichzeitig aufhalten. Weitere Terminkunden müssen vor der Außenstelle warten. Auch dort gelten ein Mindestabstand von 1,5 Metern und die allgemeinen Hygienehinweise. Der Einlass ist nur mit einer medizinischen Maske (FFP2- oder OP-Maske) erlaubt.

Die Zulassungsstelle in Ochsenhausen hat montags von 8 bis 13 Uhr, dienstags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 bis 17 Uhr geöffnet.