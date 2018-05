Da sich die Mango-Lieferung etwas verzögert, können die Mangos am Freitag, 4. Mai, nicht auf dem Wochenmarkt in Ochsenhausen verkauft werden. Dies teilt der Förderverein Piela-Bilanga mit.

Die Mangos kommen erst am Freitagnachmittag in der Region an, sodass sie diese erst ab Samstag in den bekannten Geschäften gekauft werden können. Die Mango-Verkaufsstellen sind auf unter www.piela.de veröffentlicht.