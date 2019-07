Keine Karten mehr für Star-Pianist

Der Klavierabend am 3. August mit dem russischen Star-Pianisten Grigory Sokolov (SZ berichtete) ist ausverkauft. Das teilt die Musikakademie mit. Insgesamt sei der Kartenvorverkauf zum Musiksommer in Ochsenhausen in diesem Jahr „außerordentlich erfolgreich“ gestartet. So sei auch im Chorbereich eine große Nachfrage festzustellen, heißt es in derselben Meldung. Für das Abschlusskonzert des internationalen Jugendchors CHOIR am 18. August im Bräuhaussaal gibt es keine freien Plätze mehr. Interessenten haben jedoch die Möglichkeit, am 15. August im Kulturzentrum Schloss Großlaupheim, am 16. August in der Liebfrauenkirche in Ravensburg oder am 17. August in der Pauluskirche Stuttgart das gleiche Konzert zu hören. Der Eintritt ist jeweils frei, für Laupheim können kostenlose Tickets im Kulturhaus Schloss Großlaupheim abgeholt werden.