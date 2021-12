Keine große Enttäuschung trotz Niederlage

Mit Spannung ist das Gipfeltreffen in der Tischtennis-Bundesliga erwartet worden. Die TTF Liebherr Ochsenhausen hatten sich vorgenommen, nichts unversucht zu lassen, um dem amtierenden Meister, Pokalsieger und Champions-League-Gewinner Borussia Düsseldorf ein Bein zu stellen. Die Rheinländer gewannen letztlich aber verdient mit 3:1 und bauten ihre Tabellenführung mit nunmehr 18:0 Punkten aus.

Die TTF sind nach der Heimniederlage jetzt punkt- und spielegleich mit dem 1. FC Saarbrücken, mit dem sie gemeinsam auf Platz zwei liegen. Der Vorsprung auf einen Nicht-Play-off-Platz beträgt vier Punkte. Somit gilt es, auch weiter hellwach zu bleiben und jede Gelegenheit zum Punkten zu nutzen. Am besten gleich am kommenden Sonntag, wenn die TTF zum Tabellenneunten ASV Grünwettersbach reisen.

Zunächst war am Sonntagnachmittag in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle zu registrieren, dass Kanak Jha seine tolle Form von der WM in Texas diesmal nicht abrufen konnte. Gegen Penholderkünstler Dang Qiu zog der 21-jährige Ochsenhauser mit 0:3 den Kürzeren. Als dann noch der an Position zwei aufgestellte „Leader“ Simon Gauzy sein Match gegen den Schweden Anton Källberg, früher dem Liebherr Masters College angehörend, in fünf umkämpften Durchgängen verloren hatte, standen die Chancen auf einen TTF-Sieg nicht mehr allzu gut.

Die Fans durften dann einen Erfolg eines Ochsenhausers bejubeln. Samuel Kulczycki, vor wenigen Tagen erst knapp im Endspiel der U19-WM in Portugal gescheitert, bezwang den Doppel-Weltmeister von Houston, den Schweden Kristian Karlsson. Durch das 3:2 (11:8, 9:11, 11:7, 9:11, 11:8) des jungen Polen, der nahtlos an seine Jugend-WM-Vorstellungen anknüpfte, waren die TTF plötzlich wieder im Spiel. Doch alles basierte nun darauf, dass Kanak Jha Källberg besiegen musste, zumal die Konstellation für das mögliche Schlussdoppel nicht ungünstig erschien. Doch der US-Amerikaner hatte eben keinen Galatag erwischt. Nur im ersten Satz zog er sein Spiel gnadenlos durch, doch danach riss der Faden und Källberg tütete mit einem 3:1 (4:11, 11:6, 11:5, 11:4) recht ungefährdet den Düsseldorfer 3:1-Sieg ein.

„Schade“, bilanzierte TTF-Cheftrainer Fu Yong: „Aber die Niederlage kommt natürlich nicht überraschend, Düsseldorf ist im Moment unheimlich stark und als Team sehr ausgeglichen besetzt. Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen, sie haben kämpferisch alles gegeben. Ein besonderes Highlight war natürlich Samuels Sieg gegen Karlsson.“

Samuel Kulczycki selbst unterstrich auch das Positive. „Mit meiner Leistung gegen Karlsson kann ich zufrieden sein, letzte Saison habe ich gegen ihn noch mit 0:3 verloren. Trotz der Niederlage: Wir haben alles gegeben und ein gutes Match gezeigt“, sagte er. „Es war nicht perfekt von uns, aber ordentlich, gegen eine Mannschaft, die Favorit war. Wenn wir weiterhin dieses Niveau abrufen, werden wir in der Spitzengruppe der Liga bleiben.“

„Leider hat es nicht gereicht heute, dennoch war es ein spannendes Spiel“, lautete das Fazit von TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. „Ausschlaggebend war sicher, dass Kanak Jha heute nicht in sein Spiel fand. Schade, doch das kann schon mal passieren, heute war es ja keine Pflichtaufgabe für uns, einen Sieg einzufahren, sondern eine mögliche Kür.“ Düsseldorf sei das bessere Team gewesen und habe verdient gewonnen. „Ein schönes Highlight war aber das Match von Samuel Kulczycki gegen Karlsson, das war sehr hohes Niveau und hat gezeigt, was an einem guten Tag gehen könnte“, so Pejinovic.