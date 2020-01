Das dritte Aufeinandertreffen der Ravensburg Towerstars und des EV Landshut in der aktuellen DEL2-Saison hat drastische Konsequenzen.

Nachdem es bei den zwei Spielen zuvor schon zu Auseinandersetzungen gekommen war, erreichte die Fanfeindschaft am Sonntagabend in der CHG-Arena eine Stufe, die die Towerstars in Absprache mit der Stadt Ravensburg und der Polizei dazu veranlassten, die Ravensburger Ultragruppierung B1-Crew mindestens für den Rest der Saison aus dem Stadion zu verbannen.