Keine freien Plätze für Konzerte an der Landesakademie

Innerhalb weniger Stunden sind alle Karten für die Sommerkonzerte an der Landesakademie in Ochsenhausen im August und September vergeben gewesen. „Der Durst auf gute Musik ist riesig, uns freut das große Interesse“, sagt Akademiedirektor Klaus Weigele in einer Mitteilung der Landesakademie. Leider würden im Bibliothekssaal Ochsenhausen coronabedingt lediglich 80 Gäste Platz finden. „Es tut uns leid, daher so viele Interessenten abweisen zu müssen. Es bestärkt uns aber, auch in Zukunft mit unseren hochwertigen Konzerten das Kulturleben der Region zu bereichern“, sagt Weigele. Insgesamt veranstaltet die Akademie im Sommer drei Konzerte.