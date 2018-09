Wie können Eltern ihre Kinder so unterstützen, dass sie ein eigenverantwortliches und selbstständiges Leben führen können? Antworten auf diese Frage gibt der Kurs „Veränderungen im Leben mit Kindern – Keine Angst vor der Pubertät“, der im November in Ochsenhausen im Rahmen des Landesprogramms Stärke stattfindet.

An drei Abenden wird das Thema „Veränderungen im Leben mit Kindern“ behandelt. Dabei geht es um Fragen zum Loslassen, zu Sicherheit, Stabilität, Vertrauen und Zutrauen. Auch konkrete Fragen der Teilnehmer werden aufgegriffen. Dabei werden auch in Übungen und im Gesprächskreis Lösungen für Probleme innerhalb der Entwicklung gesucht. Außerdem besteht für einzelne Teilnehmer die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch im Anschluss an den Kurs.

Der vom Kreisjugendamt angebotene Kurs findet in kleinen Gruppen mit drei bis maximal acht Teilnehmern beziehungsweise Paaren statt. Das Angebot wird vom Landesprogramm Stärke gefördert und ist für die Teilnehmer kostenlos. Der Kurs findet jeweils mittwochs am 7., 14. und 21. November von 18 bis 21 Uhr im Krankenhausweg 28 (erste Etage rechts) in Ochsenhausen statt.