Kein Führerschein – dafür Marihuana und ein Haftbefehl

Ein 28-jähriger Rollerfahrer ist in Ochsenhausen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Doch damit nicht genug: Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann keine Fahrerlaubnis, der Roller war nicht zugelassen und im Roller fand die Polizei Marihuana. Außerdem liegt ein Haftbefehl gegen Mann vor.

Gegen 18.15 Uhr fuhr der Roller in der Dr.-Hans-Liebherr-Straße. Weil er nach rechts in die Abteistraße abbiegen wollte, scherte er nach links aus. Dem 28-Jährigen kam ein Auto entgegen. Der Zweiradfahrer und der Skoda stießen zusammen. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik.

Die Polizei kam und nahm den Unfall auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass bei dem 28-Jährigen so einiges nicht simmte: Der Mann hatte keine Fahrerlaubnis. Der Roller den er fuhr, war nicht zugelassen. Woher er die Kennzeichen hatte, die an dem Zweirad angebracht waren, wissen die Ermittler noch nicht. In dem Zweirad fanden die Polizisten Marihuana. Das stellten sie ebenso wie den Roller und die Kennzeichen sicher.

Die Polizisten stellten außerdem fest, dass gegen den 28-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt. Den Mann erwarten nun nicht nur mehrere Anzeigen. Auch der Aufenthalt in einem Gefängnis kommt auf ihn zu, sobald er wieder gesund ist.