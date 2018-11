Katholisches Gemeindehaus wird zum Kinosaal

Das Familienforum der Seelsorgeeinheit St. Benedikt und das Bildungswerk Ochsenhausen laden am Samstag, 17. November, zu zwei Filmvorführungen ins katholische Gemeindehaus (Jahnstraße 6) ein. Für Kinder läuft von 16 bis 17.30 Uhr der Film „Amy und die Wildgänse“, für Erwachsene von 19.30 bis 22 Uhr „Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott“.

In „Amy und die Wildgänse“ geht es um die 13-jährige Amy Alden, die mit ihrem Vater auf einer kleinen Farm lebt, wo der Himmel noch weit, die Natur noch heil ist. Eines Tages schlagen Bulldozer eine Schneise in den nahen Wald. Unter den gefallenen Bäumen entdeckt Amy ein verwaistes Vogelnest. Sie rettet die Eier und ist ein paar Tage später Gänsemutter. Amys Vater konstruiert eine abenteuerliche Flugapparatur, die den Gänsejungen als „Leitfigur“ dienen soll. Und das Wunder wird wahr: in einem spannenden Flug bringt Amy ihre Schützlinge zum Überwintern nach North Carolina. Einlass ist ab 15.30 Uhr, der Eintritt frei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, garantiert jedoch einen Platz.

Anschließend wird ab 19.30 Uhr der Film „Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott“ gezeigt. Mack ist stolzer Vater von drei Kindern. Als er allein mit seinen Kindern zum Campen fährt, wird seine Jüngste, Missy, entführt und ermordet. Eine „große Traurigkeit“ überkommt die Familie und sie erscheint daran zu zerbrechen. Vier Jahre nach dem schlimmen Ereignis erhält Mack eine mysteriöse Nachricht – von „Gott“. Er lädt ihn ein, zurück an den Ort des Grauens zu kommen. Irritiert und neugierig zugleich folgt Mack der Einladung. Es beginnt eine Reise zu den tiefsten Tiefen seiner Persönlichkeit.

Nach dem Film ist Gelegenheit, mit Gemeindereferent Robert Gerner bei einem Glas Wein zu diskutieren und das Thema aufzuarbeiten. Der Eintritt kostet acht Euro.