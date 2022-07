Kanuausfahrt der DLRG Jugend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen kurzweiligen Tag konnte die Jugend der DLRG Ochsenhausen verbringen. Mit der Bahn ging es von Biberach nach Mengenkirchen. Dort angekommen wurde das Verkehrsmittel gewechselt. Weiter ging es in Zwei-Personen-Kanus die Schussen hinunter. Gemächliche Abschnitte wechselten sich flussabwärts mit technisch anspruchsvolleren Streckenteilen ab. Gemeinsam vorankommen oder kentern lautete die Herausforderung. Am Ende konnte die Fahrt von allen gemeistert werden. So legte die Gruppe zur Stärkung in Eriskirch an. Der Weg nach Langenargen wurde zu Fuß zurückgelegt. Vor der Rückfahrt konnte zur Erfrischung noch eine Runde im Bodensee geschwommen werden.

Wer beim nächsten Mal mit dabei sein möchte, darf gerne auf unserer Webpage ochsenhausen.dlrg.de vorbeischauen. Ab September beginnt wieder jeden Montag unser Training. Neugierige sind jederzeit willkommen!