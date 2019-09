Kantersieg für den SV Reinstetten

Der SV Reinstetten ist am Sonntag in der Frauenfußball-Landesliga II im heimischen Waldstadion auf den SV Eglofs getroffen. Der SVR setzte sich klar mit 5:0 (4:0) durch und feierte im dritten Spiel den zweiten Sieg.

Die Gastgeber spielten von Beginn an mit viel Druck auf das gegnerische Tor und erarbeiteten sich dadurch zahlreiche Chancen. So war es nur eine Frage der Zeit, bis der Führungstreffer fiel. Dieser gelang Julia Hartmann in der 13. Spielminute. Die Reinstetterinnen machten weiter Druck und gingen so mit einem deutlichen 4:0 in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel agierte der SVR weiterhin mit viel Druck zum gegnerischen Tor, wobei dann wiederum Julia Hartmann auf 5:0 erhöhte. Tore: 1:0, 2:0, 5:0 Julia Hartmann (13.,14.,70.), 3:0 Eigentor (37.), 4:0 Salome Kirchner (41.)