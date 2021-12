Kanak Jha mit tollen Leistungen bei der WM in Houston

Auch wenn die Kleinigkeit von 1900 Meilen zwischen dem kalifornischen Milpitas und der texanischen Metropole Houston liegt, hat die Tischtennis-WM (2021 World Table Tennis Championships Finals) – mit etwas Fantasie – gewissermaßen in seinem Wohnzimmer stattgefunden. Die Rede ist von Kanak Jha, mit 21 Jahren drittjüngster Bundesligaprofi der TTF Liebherr Ochsenhausen.

Beim Weltturnier, das nicht wirklich überraschend in der Nacht zum Dienstag mit dem Sieg des chinesischen Weltranglisten-Ersten Fan Zhendong endete, war Jha als einziger Weltklasse-Amerikaner der Star und stand permanent im Fokus der Medien und der Fans. Keine leichte Hypothek für einen so jungen Spieler bei der hohen Erwartungshaltung des Umfelds.

Doch der Ochsenhauser, der in seiner zweiten Saison im TTF-Dress den Durchbruch geschafft hat und mit 10:2 aktuell die beste Bilanz im Team aufweist, kam mit der Herausforderung gut zurecht und stieß ins Viertelfinale vor. Und auch da wäre beim 2:4 gegen Dauerbrenner Timo Boll mehr drin gewesen, wenn Jha noch einen Tick abgebrühter agiert hätte. Er stand dicht vor einem Medaillengewinn im Herren-Einzel.

Gleich zum Auftakt hatte Ochsenhausens US-Boy eine diffizile Aufgabe zu lösen. Gegen den Bronzemedaillengewinner der Einzel-WM 2019 in Ungarn, den Südkoreaner An Jaehyun, musste er einen Siebensatz-Krimi siegreich überstehen, war dann aber richtig „drin“ im Turnier. Mit 4:0 fertigte er den Kroaten Andrej Gacina, ehemaliger Spitzenspieler des TTF-Ligarivalen Grenzau, ab, während er sich beim 4:2 über den Belgier Martin Allegro in der Runde der besten 32 etwas mehr quälte. Es folgte das Achtelfinal-Match gegen Fuldas Defensivspezialisten Ruwen Filus, bei dem der Deutsche letztlich keine echte Chance hatte und mit 1:4 unterlag.

Es folgte das spannende Viertelfinale gegen Boll, in dem Kanak Jha nach einem 1:3-Satzrückstand nochmals zurück ins Match fand, doch den sechsten Durchgang verlor. Insgesamt aber waren es starke Auftritte des 21-Jährigen in Houston. Zur Belohnung ging es in der neuesten Weltrangliste auch drei Plätze nach oben, in der Jha nun als Nummer 28 geführt ist.

Im Mixed hatte sich der TTF-Profi an der Seite der späteren Einzelweltmeisterin Wang Manyu eine Medaille erhofft, doch das spektakuläre, für die Fans interessante amerikanisch-chinesische Gespann scheiterte nach zwei klaren Erfolgen gegen osteuropäische Formationen sehr knapp im Achtelfinale an den Indern Sathiyan Gnanasekaran/Manika Batra.

„Es war schwer für uns, denn wir hatten ja noch nie zusammen gespielt und mussten gegen Formationen an den Tisch, die schon jahrelang miteinander gespielt hatten und dementsprechend gut harmonierten“, sagte Kanak Jha. Das gesamte WM-Turnier sei eine tolle Sache und eine ganz spezielle Erfahrung für ihn gewesen – „vor allem, so früh in meiner Karriere eine WM in meinem Heimatland zu spielen. Für mich ist ein Traum wahr geworden.“

Doch die WM bestand nicht nur aus Kanak Jha. Zwei weitere TTF-Asse waren am Start und zogen sich nicht schlecht aus der Affäre, konnten aber auch keine herausragenden Leistungen abrufen. Simon Gauzy, am Dienstag weiterhin die Nummer 18 des Welttischtennis, hatte auch mindestens das Viertelfinale im Visier gehabt. Doch daraus wurde nichts, weil der an Position 14 gesetzte 27-jährige Franzose nach zwei guten Matches (4:1 gegen Horacio Cifuentes/Argentinien, 4:3 gegen den Ex-Ochsenhauser Joao Geraldo/Portugal) ausgerechnet gegen den kampfstarken Defensivspieler Wang Yang (Slowakei) einen kleinen Durchhänger hatte und nach sechs Sätzen verlor.

Auch der 24-jährige Can Akkuzu vertrat Frankreich und die TTF in Houston. Akkuzu, der sich in der neuesten Weltrangliste um zwei Plätze auf Rang 80 verbessert hat, sah sich in Runde eins mit dem Weltranglisten-148. Sami Kherouf aus Algerien konfrontiert, den er beim 4:1-Erfolg klar beherrschte. Allerdings traf er danach auf Ruwen Filus und zog ohne Satzgewinn den Kürzeren.