Kammerorchester spielt am 2. Dezember in St. Georg

Ochsenhausen (sz) - Das Kammerorchester Ochsenhausen lädt am Sonntag, 2. Dezember, um 16 Uhr in der Klosterkirche St. Georg Ochsenhausen zum festlichen Adventskonzert ein. Unter der musikalischen Leitung von Ludwig Kibler erklingen barocke Meisterwerke. Das Konzertprogramm wird von pastoralen Kompositionen eingerahmt.

Zu Beginn erklingt die Pifa aus dem Oratorium „Der Messias“ von Händel und am Ende das „Concerto Pastorale per il Santissimo Natale“ von Manfredini. Das Kammerorchester wird verstärkt durch zwei Flöten und zwei Oboen, welche in Bachs „Schafe können sicher weiden“ schön zur Geltung kommen. Virtuose Solistenpartien erwarten die Zuhörer im Konzert für Violine und zwei Oboen von Heinichen und im Konzert für zwei Flöten von Telemann.

Das Adagio für Oboe, Violoncello, Orgel und Streicher von Zipoli verspricht einen musikalischen Ruhepunkt. Auch die Klänge der berühmten Gabler-Orgel mit dem Organisten Thomas Fischer dürfen nicht fehlen.

Weitere Solisten sind Lucia Braß und Wolfgang Binder (Violine), Johann Riepe (Violoncello), Julia Birk-Braun und Bettina Fetzer (Flöte) sowie Angelika Erb und Manuela Stolz (Oboe).